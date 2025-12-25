70

Гордеева о Галлямове: «Если ты спортсмен, ты должен уметь держать себя в руках до конца»

Гордеева о Галлямове: спортсмен должен уметь держать себя в руках до конца.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева высказалась о реакции Александра Галлямова на серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина стали вторыми в парном катании, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В зоне ожидания оценок Галлямов предъявлял претензии партнерше за сорванный элемент, а во время награждения убрал в карман серебряную медаль во время круга.

«Если ты спортсмен, ты должен уметь держать себя в руках до конца. Тем более у нас в России вообще так принято. Ты смотришь, как американцы радуются или показывают свои эмоции, у нас всегда было спокойнее. Тем более ты мужчина. 

Без конфликтов (в паре) невозможно. Но на камеру и во время соревнований – это не место, где их надо показывать.

Сергей (Гриньков) никогда не показывал – всегда улыбался, все хорошо, откатали, и здорово. Я, если ошибку совершала, не могла не показать это своим видом, обидой на себя. Кто кого больше ругал? Я все время недовольна всем была. А у Сергея все хорошо было», – сказала Гордеева в шоу «Каток».

Полчаса рядом с кипящим Галлямовым: атаковал Мишину, игнорил всех, цитировал Дрогба про судей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Каток»
logoсборная России
logoАлександр Галлямов
logoЕкатерина Гордеева
logoСергей Гриньков
logoАнастасия Мишина
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Сихарулидзе: «Реакция Галлямова на второе место на ЧР для меня была удивительной. Думаю, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски»
24 декабря, 14:47
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
24 декабря, 09:52Подкасты
5 главных впечатлений от фигурного ЧР – выбор Крутихиной, которая провела на трибунах 20 часов
23 декабря, 22:35
Главные новости
«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель
19 минут назадВидео
Лазарев исполнил каскад из двух четверных тулупов
30 минут назадВидео
Роднина о тренерской работе: «Желания вернуться к ней никогда не возникало. В политике я видела перспективы, развитие»
сегодня, 13:22
Буянова о возможном возвращении Валиевой: «Такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, она не затеряется»
сегодня, 13:13
Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»
сегодня, 11:17
Мария Елисова: «Стараюсь не фокусироваться на оценках, но руки имеют свойство опускаться. Тренеры говорят, что нужно быть на несколько голов выше»
сегодня, 11:02
Погорилая о Валиевой: «Тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать то же самое. Надеюсь, мы еще полюбуемся Камилой»
сегодня, 08:19
Кагановская о чемпионате России: «Больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие»
сегодня, 07:40
Кагановская о работе с Горшковым: «С Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель»
сегодня, 07:27
Алиев выпустил трек «Нити»
сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13