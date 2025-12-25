Гордеева о Галлямове: «Если ты спортсмен, ты должен уметь держать себя в руках до конца»

Гордеева о Галлямове: спортсмен должен уметь держать себя в руках до конца.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева высказалась о реакции Александра Галлямова на серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина стали вторыми в парном катании, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В зоне ожидания оценок Галлямов предъявлял претензии партнерше за сорванный элемент, а во время награждения убрал в карман серебряную медаль во время круга.

«Если ты спортсмен, ты должен уметь держать себя в руках до конца. Тем более у нас в России вообще так принято. Ты смотришь, как американцы радуются или показывают свои эмоции, у нас всегда было спокойнее. Тем более ты мужчина.

Без конфликтов (в паре) невозможно. Но на камеру и во время соревнований – это не место, где их надо показывать.

Сергей (Гриньков) никогда не показывал – всегда улыбался, все хорошо, откатали, и здорово. Я, если ошибку совершала, не могла не показать это своим видом, обидой на себя. Кто кого больше ругал? Я все время недовольна всем была. А у Сергея все хорошо было», – сказала Гордеева в шоу «Каток».

