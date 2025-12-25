  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать»
8

Ирина Роднина: «Есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать»

Роднина: есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что ISU может допустить российских фигуристов к международным соревнованиям. 

13 января Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска россиян.

«Конечно, есть перспективы, что допустят взрослых спортсменов. Это логично. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать. Не везде, не сразу.

Я бы хотела здесь отметить как раз работу именно министра спорта Дегтярева, который, когда только был на эту должность назначен, сказал, что это будет его основная работа — возвращение наших спортсменов. Мы видим, что это происходит», — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России
logoISU
logoИрина Роднина
logoМихаил Дегтярев
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о возможном допуске фигуристов: «Позиция ISU будет оставаться прозападной. Скептически отношусь к данной ситуации»
24 декабря, 20:36
Тарасова об ISU: «Они забрали профессию у наших фигуристов. Они не имели на это права. Им пора одуматься!»
24 декабря, 20:28
Совет ISU обсудит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января (РИА Новости)
24 декабря, 13:25
Главные новости
«Делимся результатами нашей работы за неделю». Костылева восстановила тройной аксель
18 минут назадВидео
Лазарев исполнил каскад из двух четверных тулупов
30 минут назадВидео
Роднина о тренерской работе: «Желания вернуться к ней никогда не возникало. В политике я видела перспективы, развитие»
сегодня, 13:22
Буянова о возможном возвращении Валиевой: «Такие выдающиеся люди бесследно не исчезают. Думаю, она не затеряется»
сегодня, 13:13
Мария Елисова: «Наши одиночники очень хорошо общаются между собой, мне нравится их атмосфера. У девочек такого нет»
сегодня, 11:17
Мария Елисова: «Стараюсь не фокусироваться на оценках, но руки имеют свойство опускаться. Тренеры говорят, что нужно быть на несколько голов выше»
сегодня, 11:02
Погорилая о Валиевой: «Тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать то же самое. Надеюсь, мы еще полюбуемся Камилой»
сегодня, 08:19
Кагановская о чемпионате России: «Больше всего запомнился день короткой программы. После произвольной мы уже были подуставшие»
сегодня, 07:40
Кагановская о работе с Горшковым: «С Алексеем Юрьевичем я в роли пожара, а он приносит огнетушитель»
сегодня, 07:27
Алиев выпустил трек «Нити»
сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13