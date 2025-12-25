Ирина Роднина: «Есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать»

Роднина: есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что ISU может допустить российских фигуристов к международным соревнованиям.

13 января Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит вопрос допуска россиян.

«Конечно, есть перспективы, что допустят взрослых спортсменов. Это логично. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать. Не везде, не сразу.

Я бы хотела здесь отметить как раз работу именно министра спорта Дегтярева, который, когда только был на эту должность назначен, сказал, что это будет его основная работа — возвращение наших спортсменов. Мы видим, что это происходит», — сказала Роднина.