РУСАДА о Валиевой: «Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности»

В РУСАДА высказались об окончании срока дисквалификации Валиевой.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что Камила Валиева может приступить к спортивной деятельности. 

25 декабря завершилась дисквалификация фигуристки за нарушение антидопинговых правил. 

«В актуальных редакциях международных стандартов условия выхода спортсмена из дисквалификации сейчас не указаны. Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности.

Спортсменка была лишена завоеванных титулов. Процессом возврата медалей и призовых денежных средств должен заниматься организатор спортивного соревнования», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
