Гербольдт о возвращении Валиевой: «Многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных»

Гербольдт о возвращении Валиевой: вопрос не в том, может ли, а хочет ли.

Призер ЧР в парном катании Катарина Гербольдт считает, что Камиле Валиевой для возвращения в спорт придется работать в два раза больше остальных.

25 декабря закончился срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Может или не может снова вернуться на вершины — это решать только Камиле. Вопрос даже не в том, может ли, а хочет ли. Если человек чего-то очень сильно хочет, нет ничего невозможного.

Мы видели яркие примеры того же Жени Плющенко, что можно пропустить достаточно долгое время и достойно вернуться, занимая высокие места. Также были неудачные камбэки.

Тут многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных. Все работали и хотели быть не хуже Камилы. В данной ситуации ей нужно приложить в десять раз больше усилий. Вопрос в том, насколько она к этому готова и насколько велико желание.

Повторюсь, ничего невозможного нет», — сказала Гербольдт.

