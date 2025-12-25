Дмитрий Губерниев: «Валиева в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском катании»

Губерниев: Валиева может выйти на лидирующие позиции в мировом катании.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении в спорт Камила Валиевой после дисквалификации за допинг.

«Камила Валиева возвращается в спорт, как многие люди до нее. Как тот же [биатлонист] Александр Логинов, который вернулся и стал чемпионом мира.

Камиле нужно закрыть гештальт побед. Она молода, талантлива, возмужала. Мастерство она не растеряла, а только приобрела.

Камила в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском одиночном катании», — сказал Губерниев.

