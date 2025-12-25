Алексей Мишин: «Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго»
Алексей Мишин отреагировал на окончание дисквалификации Камилы Валиевой.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об окончании дисквалификации Камилы Валиевой.
25 декабря у фигуристки завершился срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
«Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго», – сказал Мишин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
