  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»
44

Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»

Закарян: армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России.

Вице-президент Федерации фигурного катания Армении, продюсер ледовых шоу Ари Закарян отметил выступление Ветлугина и Даниеляна на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 

Матвей Ветлугин занял на турнире четвертое место, Артур Даниелян стал восьмым. 

– В призерах у мужчин были Семененко и Кондратюк, оба уже выступали на Олимпиаде четыре года назад. Можно ли сравнить их прокаты тогда и сейчас, в частности Петра?

– За четыре года сильно изменились программы и правила в фигурном катании. Я очень рад за Алексея Мишина, что в таком зрелом возрасте он по-прежнему в строю и заряжен на результат. Семененко у него является главным флагманом. У Жени очень мощный внутренний стержень. Семененко – надежный, железобетонный спортсмен, а Кондратюк – настоящий подарок для зрителей. Своей энергетикой он делает шоу, на него всегда интересно смотреть.

Еще хочу отметить, что два армянина – Матвей Ветлугин и Артур Даниелян – очень хорошо смотрелись.

– Ветлугин армянин?

– Его настоящее имя Матевос, отчество Рубенович. Этим все сказано. Просто внешне это не так очевидно. Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России, об этом стоит говорить чаще.

– Была ли возможность пригласить Даниеляна выступать за Армению?

– Разговоры были давно, во времена пандемии. С тех пор особых обсуждений не было. Решение в любом случае за ним. Я был очень рад за Артура, когда он занял второе место на чемпионате Европы. Сейчас он достойно катается в России. Смена страны – это потеря времени, потому что необходимо проходить карантинный период.

– Рассматривался ли Даниелян в олимпийском контексте?

– Я думал об этом, но там много нюансов. Не хотел бы форсировать события, – сказал Закарян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoАртур Даниелян
мужское катание
logoМатвей Ветлугин
logoчемпионат России
Ари Закарян
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
вчера, 09:52Подкасты
5 главных впечатлений от фигурного ЧР – выбор Крутихиной, которая провела на трибунах 20 часов
23 декабря, 22:35
Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России
22 декабря, 19:55
Главные новости
Ирина Роднина: «Есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать»
25 минут назад
Милана Лебедева перешла от Плющенко к Пановой
33 минуты назад
РУСАДА о Валиевой: «Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности»
35 минут назад
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных»
45 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Валиева в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском катании»
53 минуты назад
Алексей Мишин: «Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго»
сегодня, 09:47
Евгений Плющенко: «Мне хотелось бы увидеть, как Трусова откроет новую страничку в своей спортивной истории»
сегодня, 09:40
Фролов о распаде дуэта с Тютюниной по СМС: «На то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым»
сегодня, 09:13
Артем Фролов: «Когда я катался у Тутберидзе, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать. Это травмоопасно»
сегодня, 09:02
Евгений Плющенко: «На ЧР мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку»
сегодня, 08:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13