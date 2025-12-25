  • Спортс
  • Фролов о распаде дуэта с Тютюниной по СМС: «На то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым»
Фролов о распаде дуэта с Тютюниной по СМС: «На то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым»

Фигурист Фролов не считает себя виноватым из-за расставания с партнершей по СМС.

Танцор на льду Артем Фролов рассказал, почему не сложилась его пара с Софьей Тютюниной. 

Фролов выступает в дуэте с Анной Коломенской. В прошлом сезоне он пробовал встать в пару с Тютюниной, но вернулся к прежней партнерше. 

«Соня как раз распалась с Матвеевым Грачевым. Она написала первая, подумал, почему бы не попробоваться. Прокатались две недели, но первые мои мысли были: «Как же все неудобно».

Это не претензия к Соне, просто с Аней катались вместе четыре года, все наработано, накатано, всегда едем в одну сторону. Тут же надо было даже подбирать ноги, чтобы зайти в упражнение. Соня чуть-чуть выше Ани, но это тоже играет большую роль. Было очень непривычно. В конечном итоге мы не сошлись характерами.

Если бы я Ане, с которой мы катались четыре года, написал: «Давай, не будем кататься», – это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В СМС нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым», – сказал Фролов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
танцы на льду
РИА Новости
Артем Фролов
Анна Коломенская
logoСофья Тютюнина
