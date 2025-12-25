  • Спортс
  • Артем Фролов: «Когда я катался у Тутберидзе, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать. Это травмоопасно»
6

Артем Фролов: «Когда я катался у Тутберидзе, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать. Это травмоопасно»

Фролов высказался о контроле веса в фигурном катании.

Фигурист Артем Фролов, выступающий в танцах на льду с Анной Коломенской, высказался о контроле веса в спорте. 

«В группе Анжелики Крыловой меня взвесили два раза за полгода. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали.

Еще у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать. Наверное, это пошло из одиночного.

Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать. Это травмоопасно. За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую.

С Этери Георгиевной сейчас я здороваюсь, не более. Сергей Викторович Дудаков всегда улыбчивый, спрашивает, как мама, бабушка. Очень скучаю по нему, он добрый, всегда поддерживал. Конечно, с Даниилом Марковичем тоже здороваемся», – сказал Фролов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Анна Коломенская
logoАнжелика Крылова
logoЭтери Тутберидзе
Артем Фролов
РИА Новости
танцы на льду
