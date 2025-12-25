Евгений Плющенко: «На ЧР мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку»
Плющенко назвал Нелюбову открытием чемпионата России.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал Камиллу Нелюбову открытием чемпионата России-2026.
«Мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное – как стабильно девочка стала кататься!
Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку. Камилла тренировалась в нашей академии, начала у нас учить тройной аксель и четверной лутц.
С удовольствием сотрудничали бы и дальше, но ей сложно было тренироваться в Подмосковье, и родители отдали ее в Москве олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости