75

Евгений Плющенко: «На ЧР мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку»

Плющенко назвал Нелюбову открытием чемпионата России.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал Камиллу Нелюбову открытием чемпионата России-2026. 

«Мне очень понравилась Камилла Нелюбова. Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное – как стабильно девочка стала кататься!

Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку. Камилла тренировалась в нашей академии, начала у нас учить тройной аксель и четверной лутц.

С удовольствием сотрудничали бы и дальше, но ей сложно было тренироваться в Подмосковье, и родители отдали ее в Москве олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой», – сказал Плющенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
женское катание
logoЕвгений Плющенко
Камилла Нелюбова
logoчемпионат России
