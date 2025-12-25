Энберт о переходах в другие сборные: «Спортсмен может выбирать все, что ему кажется продуктивным для своей карьеры»

Энберт высказался о переходах российских фигуристов в другие сборные.

Призер Олимпийских игр-2018 в команде Александр Энберт высказался о переходах фигуристов в другие сборные.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил , что российское фигурное катание не будет донором для федераций других стран.

«Я вообще глобально нахожусь на стороне спортсмена. Он вкладывает в это не просто деньги, а свою жизнь и свое время, чтобы стать квалифицированным специалистом в фигурном катании, иметь возможность обыгрывать кого-то, завоевывать медали.

Поэтому спортсмен вправе выбирать условия, которые установлены федерацией, ISU и прочими организациями.

Есть карантины, есть определенный регламент, и в соответствии с ним спортсмен может выбирать все, что ему кажется продуктивным для своей карьеры. Такой мир фигурного катания, так это работает», — сказал Энберт.