Роднина о возвращении Валиевой: «Последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею»

Роднина: когда вы последний видели Валиеву на льду с элементами?.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

Сегодня завершилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

«Вопрос о перспективах Камилы нужно адресовать ей, а не мне. При чем тут мой опыт? Я ее никогда не тренировала и не знаю, в каком она состоянии. Не знаю не только физический, но и ее психологический настрой.

Когда вы последний [раз] видели ее на льду с элементами? Я последний раз видела Камилу на льду на Олимпиаде — это практически четыре года назад. Гадать на кофейной гуще я не умею.

У нас было много разных примеров как в фигурном катании, так и в спорте и жизни. Под каким она будет примером — никто не знает», — сказала Роднина.

Бан Валиевой – все! Когда и как вернется Камила?