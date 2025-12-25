Евгений Плющенко: «С Никитой Сарновским осваивали четверной аксель. Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Малининым»

Плющенко: с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что Никита Сарновский был близок к исполнению четверного акселя.

«По ходу сезона многие мои ребята заметно прибавили. Мы ведь с Никитой Сарновским осваивали четверной аксель! Парень был уже совсем рядом, чтобы встать в один ряд с Ильей Малининым. И все остальные четверные прыжки пытались встроить в произвольную программу Сарновского.

А потом у Никиты какая-то полоса невезения началась: травмы, ботинок сломанный и долгая обкатка новых коньков – целая эпопея. Очень доволен, как работает Сарновский. Он вырос очень сильно, тяжело приходится, но пыхтит парень, не сдается. Надеюсь, что в следующем сезоне результаты придут», – сказал Плющенко.