Евгений Плющенко: «Мне хотелось бы увидеть, как Трусова откроет новую страничку в своей спортивной истории»

Плющенко высказался о возможном возвращении Трусовой в спорт.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как Александра Трусова восстанавливает спортивную форму.

«Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке.

Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский.

Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки.



Сможет ли Трусова восстановить прыжки в четыре оборота? Сможет. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто», – сказал Плющенко.