55

Евгений Плющенко: «Мне хотелось бы увидеть, как Трусова откроет новую страничку в своей спортивной истории»

Плющенко высказался о возможном возвращении Трусовой в спорт.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как Александра Трусова восстанавливает спортивную форму. 

«Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке.

Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский.

Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки.
 
Сможет ли Трусова восстановить прыжки в четыре оборота? Сможет. Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто», – сказал Плющенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoЕвгений Плющенко
женское катание
РИА Новости
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Костылевой: «Прочитала про 5 млн в год на Лену и очень удивлена. Домик, медицина, конечно, тянут денег, но тренировки были практически только общие»
вчера, 19:44
Антон Сихарулидзе: «Оформить переход Костылевой к Федченко в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае»
вчера, 13:29
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
вчера, 11:44
Главные новости
Депутат Свищев: «Валиеву ждет непростой путь по возвращению. Молодежь уже не та — все подросли»
29 минут назад
Татьяна Тарасова: «Четырехлетней дисквалификацией Валиеву хотели убить, но получилось только прибить»
34 минуты назад
Гордеева о Галлямове: «Если ты спортсмен, ты должен уметь держать себя в руках до конца»
сегодня, 11:21
Ирина Роднина: «Есть перспективы, что ISU допустит взрослых спортсменов. Мы видим, что работа ведется, наших спортсменов потихоньку начинают возвращать»
сегодня, 10:33
Милана Лебедева перешла от Плющенко к Пановой
сегодня, 10:25
РУСАДА о Валиевой: «Как только срок дисквалификации заканчивается, спортсмен может приступить к спортивной деятельности»
сегодня, 10:23
Гербольдт о возвращении Валиевой: «Многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных»
сегодня, 10:13
Дмитрий Губерниев: «Валиева в состоянии выйти на лидирующие позиции не только в российском, но и в мировом женском катании»
сегодня, 10:05
Ари Закарян: «Армянское присутствие было ярко заметно на чемпионате России. Два армянина – Ветлугин и Даниелян – очень хорошо смотрелись»
сегодня, 09:27
Алексей Мишин: «Я желаю Камиле Валиевой всего самого доброго»
сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
23 декабря, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13