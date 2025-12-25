  • Спортс
  • «Нужно подойти к идее очень серьезно, просчитать финансовые и репутационные риски». Член совета ISU Кибалко об объединении чемпионатов мира
«Нужно подойти к идее очень серьезно, просчитать финансовые и репутационные риски». Член совета ISU Кибалко об объединении чемпионатов мира

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко оценил идею об объединении чемпионатов мира по шорт-треку, конькобежному спорту, фигурному и синхронному катанию.

Весной 2026 года ISU намерен представить официальную концепцию турнира.

«Идея проведения всех чемпионатов ISU в одном городе не нова, и периодически предлагалась к обсуждению несколькими федерациями‑членами ISU во время конференций, которые проходят в год между конгрессами.

Есть несколько претендентов на проведение такого мероприятия, но окончательное решение должно быть чрезвычайно взвешенным, учитывая, что необходимо собрать аудиторию болельщиков на все виды спорта. Это тяжелая задача.

В городе должны быть фан‑зоны, что‑то вроде медальной площади, как на Олимпийских играх в прошлом, но, как видим, и Международный олимпийский комитет (МОК) отказался от этой затеи. Нужно изучить опыт велоспорта, водных и лыжных видов спорта. Нужно подойти к проработке этой идеи очень серьезно, просчитать финансовые и репутационные риски», – сказал Кибалко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Александр Кибалко
logoISU
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoМОК
