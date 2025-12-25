53

Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой за допинг

Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

Сегодня, 25 декабря, завершился срок дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за допинг.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021-го.

Из-за аннулирования результатов Валиевой сборная России лишилась победы в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В октябре стало известно о переходе Валиевой в группу Светланы Соколовской. Ранее фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

В этом веке Россия проходит путь от принятия допинга к нетерпимости

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
