Совет ISU обсудит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января (РИА Новости)
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 13 января рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям со следующего сезона.
Об этом сообщил источник РИА Новости.
«Ближайшее заседание состоится 13 января в онлайн-формате. Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться.
Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди».
Отмечается, что в случае положительного решения российские юниоры смогут участвовать в соревнованиях со следующего сезона. Допуск к оставшейся части текущего соревновательного года осложнен «логистическими проблемами», – сообщил источник издания.
Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года. В текущем сезоне Петр Гуменник и Аделия Петросян были в нейтральном статусе допущены к отбору на Олимпийские игры.
