Совет ISU обсудит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января (РИА Новости)

ISU обсудит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 13 января.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU ) 13 января рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям со следующего сезона.

Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Ближайшее заседание состоится 13 января в онлайн-формате. Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться.

Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди».

Отмечается, что в случае положительного решения российские юниоры смогут участвовать в соревнованиях со следующего сезона. Допуск к оставшейся части текущего соревновательного года осложнен «логистическими проблемами», – сообщил источник издания.

Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года. В текущем сезоне Петр Гуменник и Аделия Петросян были в нейтральном статусе допущены к отбору на Олимпийские игры.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей