Плющенко о чемпионате России: «Оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Чтобы на Играх не было неприятных сюрпризов»
Плющенко: нужно было приземленнее оценивать Петросян и Гуменника на ЧР.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко ответил на просьбу оценить шансы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане.
«Думаю, стоит это сделать в контексте итогов завершившегося чемпионата России. Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее.
Понимаю мотивы руководителей федерации и российских судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь. Чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов», – сказал Плющенко.
Петросян и Гуменник стали победителями ЧР-2026 в одиночном катании. В феврале 2026 года планируется их участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.
В катании Петросян обесценили все, кроме ультра-си. Это ведет к поражению на Олимпиаде
