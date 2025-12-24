Плющенко о чемпионате России: «Оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Чтобы на Играх не было неприятных сюрпризов»

Плющенко: нужно было приземленнее оценивать Петросян и Гуменника на ЧР.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко ответил на просьбу оценить шансы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх в Милане.

«Думаю, стоит это сделать в контексте итогов завершившегося чемпионата России. Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее.

Понимаю мотивы руководителей федерации и российских судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь. Чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов», – сказал Плющенко.

Петросян и Гуменник стали победителями ЧР-2026 в одиночном катании. В феврале 2026 года планируется их участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

