Антон Сихарулидзе: «Петросян и Гуменник оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других»

Сихарулидзе: Петросян и Гуменник оторвались по классу от остальных фигуристов.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе заявил, что у судей на ЧР не было задачи «тянуть на высшую ступеньку пьедестала» Аделию Петросян и Петра Гуменника .

Петросян и Гуменник стали победителями чемпионата России-2026 в одиночном катании. В феврале запланировано их участие в Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе.

«Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других.

И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было.

Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах», – сказал Сихарулидзе.

