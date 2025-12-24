  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Антон Сихарулидзе: «Петросян и Гуменник оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других»
66

Антон Сихарулидзе: «Петросян и Гуменник оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других»

Сихарулидзе: Петросян и Гуменник оторвались по классу от остальных фигуристов.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что у судей на ЧР не было задачи «тянуть на высшую ступеньку пьедестала» Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Петросян и Гуменник стали победителями чемпионата России-2026 в одиночном катании. В феврале запланировано их участие в Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе.

«Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других.

И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было.

Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах», – сказал Сихарулидзе. 

5 главных впечатлений от фигурного ЧР – выбор Крутихиной, которая провела на трибунах 20 часов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
мужское катание
logoАнтон Сихарулидзе
logoПетр Гуменник
logoсборная России
ФФККР
logoАделия Петросян
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
сегодня, 09:52Подкасты
Антон Сихарулидзе: «Федерация организует специально новый турнир для проверки готовности Петросян и Гуменника. Место и дата пока не определены»
вчера, 09:44
Антон Сихарулидзе: «Судя по настроениям в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях»
вчера, 08:44
Главные новости
Антон Сихарулидзе: «Оформить переход Костылевой к Федченко в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае»
12 минут назад
Совет ISU обсудит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января (РИА Новости)
16 минут назад
Антон Сихарулидзе: «У нас сложились доверительные, партнерские отношения с ISU. Не думаю, что было бы правильно обращаться с исками в CAS»
25 минут назад
Антон Сихарулидзе: «Иногда смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных оценок. Было бы здорово, если бы у нас была телепередача о судействе»
36 минут назад
Сихарулидзе о допуске российских юниоров к международным стартам: «Этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго»
сегодня, 12:35
Плющенко о чемпионате России: «Оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Чтобы на Играх не было неприятных сюрпризов»
сегодня, 12:29
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
сегодня, 11:44
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги чемпионата России-2026 – бунт Галлямова, споры про Петросян, прорыв Захаровой
сегодня, 09:52Подкасты
Ирина Роднина: «На Первом канале турнира пар я не увидела. Заигрались с «Ледниковым периодом» и забыли, где фигурное катание, а где шоу»
сегодня, 07:16
Загитова поучаствует в новогоднем гала-концерте на китайском телеканале Dragon TV
сегодня, 06:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: ски-альпинист Филиппов, фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 15:11
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
20 декабря, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
20 декабря, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
20 декабря, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
20 декабря, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
20 декабря, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
20 декабря, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13