  Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что на фигуристку Елену Костылеву уходило 5 миллионов рублей в год из бюджета его академии.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой. 14-летняя фигуристка перешла к тренеру Софье Федченко.

«После истории с Костылевой мы задумались: может быть, что-то в академии нужно менять. Недавно беседовал с коллегами, и они тоже спрашивали: «Тебе не надоело?»

Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть.

Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход», – сказал Плющенко.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
