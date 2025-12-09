Роднина о мнении, что Россию не любят в мире: «Мне кажется, мы сами во многом разгоняем эту историю»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о мнении, что Россию не любят в мире.
– Есть мнение, что Россию не любят в мире.
– Мне сесть и плакаться или что?
– Вы согласны с этим мнением?
– У нас с разными странами исторически разные взаимоотношения: с кем-то у нас были конфликты, например.
– То есть утверждать, что Россию не любят в мире – нельзя?
– Мне кажется, мы сами во многом разгоняем эту всю историю. Имею в виду в том числе журналистов, – сказала Роднина.
