Роднина о мнении, что Россию не любят в мире: «Мне кажется, мы сами во многом разгоняем эту историю»

Роднина о мнении, что Россию не любят: мы сами разгоняем эту историю.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о мнении, что Россию не любят в мире.

– Есть мнение, что Россию не любят в мире.

– Мне сесть и плакаться или что?

– Вы согласны с этим мнением?

– У нас с разными странами исторически разные взаимоотношения: с кем-то у нас были конфликты, например.

– То есть утверждать, что Россию не любят в мире – нельзя?

– Мне кажется, мы сами во многом разгоняем эту всю историю. Имею в виду в том числе журналистов, – сказала Роднина.