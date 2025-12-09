Федченко рассказала, что у Горбачевой травма колена: «Немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве»

Фигуристка Горбачева получила травму колена, ей может понадобиться операция.

Тренер Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала о травме фигуристки.

«Алина получила травму еще перед этапом Гран-при в Москве, как бы странно это не звучало, споткнулась на кросс-роле на раскатке. Колено немного беспокоило, но не сильно. Сделали обследование, врачи не выявили ничего серьезного, разрешили тренироваться. Постепенно становилось хуже, Алина тренировалась и выступала на обезболивающих.

Через некоторое время после этапа в Омске стало уже невыносимо. Снова сделали МРТ и консультации с разными специалистами, единого мнения нам получить не удалось. Тогда я отправила снимки в Германию. Немецкие врачи сошлись на одной проблеме, настаивают на оперативном вмешательстве. Скоро мы полетим на очную консультацию, после этого будем принимать решение», – сказала Федченко.