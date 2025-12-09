  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Елена Вайцеховская: «Малинину нужно прыгать по максимуму, пока позволяют тело и психика, чтобы потом не грызть себя мыслью, что мог, а поезд ушел»
17

Елена Вайцеховская: «Малинину нужно прыгать по максимуму, пока позволяют тело и психика, чтобы потом не грызть себя мыслью, что мог, а поезд ушел»

Журналист Елена Вайцеховская считает, что американскому фигуристу Илье Малинину нужно «прыгать по максимуму», пока позволяет физическая форма.

«Илья Малинин прыгнул на тренировке связку из двух квад-акселей, и это уже вроде как и не сенсация, способная поставить мир на уши, а так – рабочий момент. Хотя на самом деле и есть рабочий, если принять во внимание, что после ОИ Малинин намерен исполнить на публике прыжок в пять оборотов.

Для меня в этом интересно другое. С точки зрения биомеханики аксель – самый сложный по заходу прыжок, требующий не только безупречной техники, но и абсолютного, феноменального владения телом. Особенно второй аксель в связке, который исполняется фактически без разбега – и нет времени на то, чтобы поправить баланс в отталкивании.

Это к вопросу, умеет ли Илья что-то еще, кроме как прыгать, который сейчас нередко звучит в сети. С моей точки зрения, если человек настолько хорошо владеет собственным телом на льду, он способен сделать все что угодно. И выучить все что угодно.

Вообще, на месте Малинина я бы из чистого хулиганства взяла бы и повторила для показательного номера какую-то из наиболее навороченных по ногам и пластике программ того же Джейсона Брауна периода расцвета последнего. Хотя бы для того, чтобы прекратить спекуляции на теме, что никогда в жизни Илья не сможет такое повторить.

Но это после пятерного прыжка. Парню, способному прыгать так, как это умеет Малинин, считаю, вообще нужно прыгать по максимуму, пока позволяют тело и психика, чтобы потом не грызть себя мыслью, что мог, а поезд ушел…

Здесь просто-таки напрашивается параллель с Сергеем Бубкой, который был способен брать не менее крутые высоты в прыжках с шестом, чем нынешний Арман Дюплантис, но бивший мировые рекорды по сантиметру из чисто финансовых соображений. А когда добрался до 6,14, выяснилось, что Бубка – все…» – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Малинину 21 год, он двукратный чемпион мира и трехкратный победитель финалов Гран-при.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
мужское катание
Елена Вайцеховская
logoсборная США
logoИлья Малинин
logoСергей Бубка
logoАрман Дюплантис
logoДжейсон Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Сарновская, Плескачева, Мильто, Литвинчева покажут произвольные программы
30 минут назадLive
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я
40 минут назад
Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря
сегодня, 12:37
Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»
сегодня, 07:30
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:04
Александр Энберт: «Пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду, но Кагановская и Некрасов активно набирают»
вчера, 19:12
ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»
вчера, 18:31
Тарасова о рекомендации МОК допускать российских юниоров: «Они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами»
вчера, 18:05
Александра Трусова: «В спорте есть моменты, которые бесят – травмы, необходимость восстанавливаться, нехватка свободного времени. Но я ни о чем не жалею»
вчера, 14:57
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е
вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02