Плющенко о Малинине: «15 лет назад я бы не поверил, что в 2025-м кто-то прыгнет семь четверных. Я более чем уверен, что пятерной будет в недалеком будущем»

Плющенко: я уверен, что пятерной прыжок Малинина будет в недалеком будущем.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что американский фигурист Илья Малинин еще не показал свой максимум в финале Гран-при.

Малинин выиграл турнир в Нагое, исполнив семь четверных прыжков и установив новый мировой рекорд (238,24) в произвольной программе.

«Илья Малинин творит историю в 21 год с мировым рекордом на финале Гран-при. 7 четверных прыжков. Заявил – сделал!

Новый мировой – 238,24. Посмотрел, что предыдущий был 228,97 – его же. Почти на 10 баллов обошел! Это фантастика.

Он находится сейчас на другом техническом уровне от всех своих конкурентов! И это еще не его максимум.

Хорошо знаю его родителей, которые воспитали очень хорошего парня. Илья точно знает, как делать невозможное возможным!

Сказали мне бы 15 лет назад в Ванкувере-2010, – когда я говорил на пресс-конференции, что за четверными будущее, – что в 2025 году кто-то прыгнет 7 четверных прыжков, я бы не поверил!

Тогда после моего выставления ISU подняли стоимость четверных прыжков. И это толкнуло фигурное катание вперед с гигантской скоростью.

Главный вопрос которые задают все: а что дальше? Илья прыгнет пятерной – прыгнет?! Однозначно – и это будет 5S! И я более чем уверен, что будет он в недалеком будущем!

Бомби, чемпион! Дай Бог тебе только здоровья! Продолжай творить историю!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.

СЕЕЕЕЕЕЕМЬ! Квадов!! От Ильи Малинина!!!