Леонтьева получила порез руки на тренировке и перенесла операцию

Фигуристку Леонтьеву госпитализировали с порезом руки.

Ирина Жук и Александр Свинин , тренеры танцевального дуэта Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, рассказали, почему спортсмены снялись с этапа Гран-при России в Москве.

«Софья и Даниил пропустят этап в Москве. Софья получила травму руки – серьезный порез во время тренировки в подготовке к соревнованиям. Ей потребовалось медицинское вмешательство – она была госпитализирована, руку прооперировали.

Соня до сих пор в больнице, восстанавливается. Обещают выписать в понедельник. Решение об участии в дальнейших соревнованиях будет зависеть от ее восстановления», – приводит слова Жук и Свинина ТАСС.

«У Сони, к сожалению, случился порез руки во время проката произвольного танца. Они его докатали, и порез был не очень глубокий, поэтому сначала ничего критичного не было. Но затем в ране пошла инфекция. Из-за этого Соне пришлось перенести небольшую операцию, и сейчас она все еще находится в больнице.

Очень обидно, что так случилось, ребята были прекрасно готовы, хотели выступить в Москве. По дальнейшим соревнованиям будем смотреть по ходу восстановления», – цитирует Свинина РИА Новости .