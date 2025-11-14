26

Глеб Лутфуллин: «С детства увлекаюсь блатным флером. Когда к отцу приезжаю, мы часами можем слушать шансон»

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Лутфуллин рассказал, почему поменял короткую программу перед стартом сезона.

– Проясните подробнее ситуацию со сменой короткой программы. Все-таки чья была инициатива?

– Моя инициатива прежде всего. Мне не то чтобы не нравился Есенин, просто, понимаете, невозможно из года в год одну и ту же постановку катать. Изживаешь ее, устаешь от нее банально. Она была и показательным, и на Байкале я с ней выиграл. Мне хотелось уже чего-то нового, я не думал даже о чем-то конкретном, просто нужно было обновиться, перезагрузиться.

– О чем в таком случае ваша новая короткая программа? Есть ли в ней особые посылы о себе зрителю?

– Это саундтрек к сериалу «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна, про хозяина эскорт-агентства, у него свои проблемы – и бытовые, и ментальные, нравственные беседы. Но для меня это программа про преодоление себя, про мое текущее состояние, про те жизненные обстоятельства, с которыми мне пришлось столкнуться и через которые нужно было перешагнуть.

– В произвольной у вас «Крестный отец», и в целом вы не раз обращались к блатной теме. Парень, который половину жизни прожил в Казани, а другую половину – в Санкт-Петербурге, не мог поступить иначе?

– А она мне как-то с детства нравится, я действительно увлекаюсь всем этим блатным флером. Когда к отцу приезжаю, мы часами можем слушать шансон, я очень много читал и смотрел различных материалов по этой тематике, одно время прямо погружался в эту тему.

– «Слово пацана» смотрели?

– Видел отрывки, но, если честно, не особо понял, как они раскрыли историю, меня не зацепило.

– После выхода сериала над вами не шутили питерские друзья, что вы из «бандитского» города?

– Нет, таких шуток не было, – сказал Лутфуллин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
