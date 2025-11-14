Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве по медицинским показаниям
Фигуристы Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве.
Танцевальный дуэт Софья Леонтьева – Даниил Горелкин не выступит этапе Гран-при России в Москве.
Причина пропуска соревнований – медицинские показания партнерши. Как сообщает «Чемпионат», Софья порезала руку на тренировке в преддверии соревнований.
По информации журналиста Владислава Жукова, Леонтьеву и Горелкина заменят Александра Шинкаренко и Михаил Антонов. Софья и Даниил планируют выступить на этапе в Омске.
Этап Гран-при России в Москве пройдет 15-16 ноября.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
