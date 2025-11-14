Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве по медицинским показаниям

Фигуристы Леонтьева и Горелкин пропустят этап Гран-при России в Москве.

Танцевальный дуэт Софья Леонтьева – Даниил Горелкин не выступит этапе Гран-при России в Москве.

Причина пропуска соревнований – медицинские показания партнерши. Как сообщает «Чемпионат» , Софья порезала руку на тренировке в преддверии соревнований.

По информации журналиста Владислава Жукова, Леонтьеву и Горелкина заменят Александра Шинкаренко и Михаил Антонов. Софья и Даниил планируют выступить на этапе в Омске.

Этап Гран-при России в Москве пройдет 15-16 ноября.