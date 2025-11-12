14

Макар Игнатов: «Готов ли кататься до тридцати? Да как нефиг делать. Главное, чтобы здоровье позволяло»

Макар Игнатов: готов выступать в спорте до тридцати лет, если позволит здоровье.

Фигурист Макар Игнатов поделился ожиданиями от сезона и спортивной карьеры в целом.

– Сколько бы хотел четверных исполнять в этом сезоне в произвольной?

– Тринадцать, ха-ха. Да нет, начнем с пяти. Конечно, хотелось бы когда-нибудь попробовать и лутц, и флип вставить, риттбергер, сальхов, два тулупа. Но это надо очень много проделать еще работы, посмотрим, как будет. В прошлом сезоне флип начал получаться. Сейчас откатаю второй этап, чуть-чуть выдохну, и будем готовиться дальше к стартам.

– Чего хочешь от этого сезона?

– Получить удовольствие от соревнований, своих программ. Я не ставлю себе каких-то больших ожиданий, потому что, это непросто, когда у тебя еще и маленький ребенок.

Из действующих российских одиночников я сейчас один в статусе отца. Да и в других видах их не так много. Только Ваня Букин. Для меня этот сезон, как я уже говорил, экспериментальный во всех смыслах. Я хочу научиться не бояться чего-то нового в фигурном катании, не бояться выступать.

– Мечта выступить на международной арене остается?

– Конечно. Я вчера где-то в комментариях прочитал, что Игнатова и Алиева гнать в шею надо, толку от них никакого. Хорошо, ладно. И что теперь? Мне теперь не кататься? Мы, на самом деле, молоды телом, душой и на многое способны. У самурая нет цели, есть только путь.

– До тридцати готов кататься?

– Да как нефиг делать. Главное, чтобы здоровье позволяло. Я всегда говорил, что собираюсь кататься, пока чувствую в себе силы, пока понимаю, что не достиг своего потолка. В какой-то момент я пойму, что я откатал, сделал все, что мог, но занял восьмое место. Значит все, я свое отжил в этом виде спорта. Но мне нравится кататься, что я могу с этим сделать?

– Например, как в шоу ты вдохновенно катаешься.

– Шоу и соревнования, конечно, разные вещи. Там намного легче кататься именно в моральном плане. Все-таки соревнования лично для меня давят на голову всегда. Мне кажется, на соревнованиях редко я показываю больше 70% того, что могу. Хотелось бы это число увеличить процентов на 50, чтобы было на 120, – сказал Игнатов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
