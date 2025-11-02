Михаил Полянский: «Сегодня не все идеально, но доволен проделанной работой. Завтра пойду на четверной лутц, сальхов и тройной аксель»

Михаил Полянский заявил, что давно шел к успешному выступлению на Гран-при.

Фигурист Михаил Полянский занял второе место в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске, набрав 86,09 балла.

«Давно шел к такому и рад за сегодня, не все идеально, но я могу быть доволен проделанной работой. Когда узнал, что я в тройке – отреагировал спокойно.

Завтра пойду в четверной лутц, сальхов и на тройной аксель. Ставлю на чистоту, произвольная хорошая, как и короткая, мне нравится», – сказал фигурист после проката.