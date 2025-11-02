  • Спортс
  • Николай Угожаев: «Первый прыжок не очень хорошо получился, а дальше собрался. Ноги распластались чуть-чуть, вот и вся ошибка»
0

Николай Угожаев: «Первый прыжок не очень хорошо получился, а дальше собрался. Ноги распластались чуть-чуть, вот и вся ошибка»

Угожаев оценил свой прокат короткой программы на Гран-при в Красноярске.

Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России, набрав 88,88 балла. На первом прыжке – четверном флипе – он допустил степ-аут.

– Катание хуже, чем в Магнитогорске. Первый прыжок у меня не очень хорошо получился, но дальше собрался, все сделал. А атмосфера здесь всегда шикарная. Одна из моих любимых арен. Может быть, самая любимая. Понятно, что есть еще «Юбилейный» в Питере, но из выездных самая любимая.

– Что пошло не так на первом прыжке?

– А вот я сейчас смотрю: видите, как у меня ноги распластались чуть-чуть? Вот и вся ошибка.

– А ты следил за выступлениями своих соперников? Сегодня почти у всех не получилось откататься чисто.

– Ну, так, не следил, скорее послеживал, чтобы не пропустить свой выход. Знаю, что у всех сегодня не шло, только вот у Миши Полянского хороший, чистый прокат получился.

– Как думаешь, почему сегодня у мужчин такие короткие программы неудачные?

– Ну я-то откуда знаю? Я только за себя могу сказать, что первый прыжок... А про остальных-то что я могу сказать? Я же не знаю, что у них в голове, о чем они думают.

– Ты блестяще откатал короткую программу в Магнитогорске, был лидером, но в произвольной не все получилось – оказался только на третьем месте по итогу. Какие планы на этот турнир? Держишь в уме прошлый?

– Нет, уже отпустил, забыли. Стараюсь просто забить на усталость, на баллы – просто на максимум откататься. Все.

– На чем будешь делать завтра акцент?

– На всей программе, на каждом элементе, на каждом переходе, на всем.

– Как будешь отключаться от короткой программы? Может, у тебя какие-то ритуалы есть: поесть, поспать?

– Ну вот сейчас приду, хорошенечко вкусненько поужинаю. Потом, наверное, с парнями посидим, пообсуждаем что-нибудь, посмотрим что-нибудь. Потом в душик и можно спать. Часов в 11-12.

– Ты хорошо спал? Акклиматизация присутствует?

– В принципе, не чувствую. В первый день заснул в 12, проснулся в 9. Во второй заснул в 12, проснулся в 9.30. Так что я перестроился, привык ко времени. У меня ощущение, что ничего не поменялось с Питером. Формально разница 4 часа, но привык быстро.

– У тебя сразу два этапа первых, потом большой перерыв до чемпионата России.

– Думаю, где-то до чемпионата России надо выступить. Там вроде есть финал Кубка Санкт-Петербурга – надо там выступить, чтобы большого перерыва не было в соревнованиях, – сказал Угожаев в эфире Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoНиколай Угожаев
мужское катание
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
