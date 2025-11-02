Елизавета Куликова: «Стараюсь не думать о тройке – просто выполнять все, что умею, не волноваться, быть уверенной в себе»
Фигуристка Елизавета Куликова заняла 2-е место в короткой программе на этапе Гран-при России в Красноярске. Она получила за прокат 67,85 балла.
На прошлой неделе фигуристка стала пятой на этапе в Магнитогорске, набрав по сумме программ 202,33 балла.
– Как выступать на втором старте подряд?
– В принципе было легко, я просто повторяла все свои элементы на тренировках в Москве, получается все достаточно стабильно, ехалось легко.
– Как будете настраиваться на произвольную программу?
– Стараюсь не думать о тройке, просто выполнять все, что я умею, не волноваться, быть уверенной в себе.
– В чем секрет вашей группы? Спортсмены достаточно стабильные.
– Мы просто работаем на тренировках, выполняем все, что говорят тренеры. Работа и взаимопонимание с тренерами, – сказала Куликова.