Анна Ляшенко: «Было волнение, потому что это первый большой старт, много людей на трибунах. Получилось собраться и откатать чисто»

Анна Ляшенко рассказала, что волновалась на Гран-при, но смогла собраться.

Фигуристка Анна Ляшенко поделилась впечатлениями от дебюта на Гран-при России на взрослом уровне.

На этапе в Красноярске Ляшенко заняла 3-е место в короткой программе, набрав 67,63 балла

«Настраивалась на прокат как обычно, было волнение, потому что это первый большой старт, много людей на трибунах, было волнительно. Получилось собраться и откатать чисто.

Я пытаюсь справляться на каждом старте с волнением, успокаивать себя и катать также, как на тренировке», – сказала Ляшенко.

«Многие, кто были юниорами, тоже вышли во взрослые, сменились немного лица вокруг. Сейчас я вижусь с теми, кто меня восхищает, езжу с ними в одном автобусе, для меня это необычно. В зале много людей, этим отличаются юниорские старты и взрослые», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.com»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
женское катание
Анна Ляшенко
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
