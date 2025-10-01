Светлана Журова: «Все ожидают, что сейчас Валиева быстро восстановится и всех «порвет». Но это не бывает так просто»

Журова считает, что Валиева не покажет высокие результаты сразу после возвращения.

«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание – очень смелый и непростой шаг. Нужно понимать, что прошло время и все смотрят на нее с определенным настроением, ожидая, что сейчас она быстро восстановится и всех «порвет». Но это не бывает так просто. Было бы несправедливо по отношению к ней ждать фантастических результатов через месяц после возвращения.

Понятно, что все это время она старалась держать спортивную форму. Но она повзрослела. Чисто психологически это уже взрослый человек. С одной стороны, у нее будет разумное и очень взрослое катание, но прыгать намного легче, когда ты моложе.

Ей придется справиться с принятием себя, окружающих и нагрузок. Одно дело – шоу и программы, а другое – подготовка к чемпионату мира и Олимпийским играм. Это огромный риск, за который ей можно только поаплодировать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

