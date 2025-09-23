Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»

Татьяна Тарасова считает, что Петру Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе.

Российский фигурист Гуменник выиграл квалификационный турнир в Пекине и отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– В Нагано ваш спортсмен Илья Кулик выиграл Олимпиаду, первым в истории прыгнув на столь крупных соревнованиях четверной прыжок. Алексей Ягудин завоевал свое золото в Солт-Лейк-Сити с двумя квадами. Если бы вы были тренером Гуменника, стали бы настаивать на том, чтобы сохранить в его произвольной программе пять четверных?

– Если спортсмен выполняет эти прыжки каждый день на тренировках, а Петя, безусловно, делает это, раз включил их в программу в Пекине, то, конечно же, надо прыгать. Нельзя облегчать себе задачу, пытаться себя беречь. Я, по крайней мере, никогда не была сторонницей этого. Это неправильно, на мой взгляд. Ты должен делать то, что позволит тебе уверенно бороться. А Петя способен бороться.

– Но можно ведь рассудить и по-другому: Гуменник явно испытывал некоторые сложности с лутцем в Пекине. В произвольной программе он ошибся и в четверном варианте этого элемента, приземлившись на две ноги, и в тройном, из-за чего не получился заключительный каскад.

– Ничего страшного. В нашем виде спорта подобные вещи возникают постоянно: что-то у тебя идет, что-то нет, потом встает на место. Не стоит забывать, что в воскресенье, когда Гуменник катал в Пекине произвольную программу, у него был тяжёлый день.

– В каком смысле?

– В прямом. Четвертый и пятый день акклиматизации бывают наиболее проблемными для спортсмена в плане координации. Возможно, на прокате сказалось как раз это.

– По уровню конкуренции, которая сложилась в Пекине, можно было вообще не сомневаться, что Гуменник и Петросян отберутся на Игры в Милан, но оба дико нервничали, выходя на лед после трех с половиной лет отсутствия на международной арене. При этом других стартов за границей у наших ребят не предвидится. Как натренировать в себе умение выступать на крупных соревнованиях, когда их нет?

– Во-первых, у нас будет чемпионат России, не забывайте. Для меня, например, он всегда был самым крупным стартом во всех отношениях. Такой стресс, который фигуристы испытывают в ситуации, когда при абсолютно равной конкуренции никто не настроен на твою победу, сложно испытать где-то еще, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

