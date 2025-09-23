  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»
9

Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»

Татьяна Тарасова считает, что Петру Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе.

Российский фигурист Гуменник выиграл квалификационный турнир в Пекине и отобрался на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– В Нагано ваш спортсмен Илья Кулик выиграл Олимпиаду, первым в истории прыгнув на столь крупных соревнованиях четверной прыжок. Алексей Ягудин завоевал свое золото в Солт-Лейк-Сити с двумя квадами. Если бы вы были тренером Гуменника, стали бы настаивать на том, чтобы сохранить в его произвольной программе пять четверных?

– Если спортсмен выполняет эти прыжки каждый день на тренировках, а Петя, безусловно, делает это, раз включил их в программу в Пекине, то, конечно же, надо прыгать. Нельзя облегчать себе задачу, пытаться себя беречь. Я, по крайней мере, никогда не была сторонницей этого. Это неправильно, на мой взгляд. Ты должен делать то, что позволит тебе уверенно бороться. А Петя способен бороться.

– Но можно ведь рассудить и по-другому: Гуменник явно испытывал некоторые сложности с лутцем в Пекине. В произвольной программе он ошибся и в четверном варианте этого элемента, приземлившись на две ноги, и в тройном, из-за чего не получился заключительный каскад.

– Ничего страшного. В нашем виде спорта подобные вещи возникают постоянно: что-то у тебя идет, что-то нет, потом встает на место. Не стоит забывать, что в воскресенье, когда Гуменник катал в Пекине произвольную программу, у него был тяжёлый день.

– В каком смысле?

– В прямом. Четвертый и пятый день акклиматизации бывают наиболее проблемными для спортсмена в плане координации. Возможно, на прокате сказалось как раз это.

– По уровню конкуренции, которая сложилась в Пекине, можно было вообще не сомневаться, что Гуменник и Петросян отберутся на Игры в Милан, но оба дико нервничали, выходя на лед после трех с половиной лет отсутствия на международной арене. При этом других стартов за границей у наших ребят не предвидится. Как натренировать в себе умение выступать на крупных соревнованиях, когда их нет?

– Во-первых, у нас будет чемпионат России, не забывайте. Для меня, например, он всегда был самым крупным стартом во всех отношениях. Такой стресс, который фигуристы испытывают в ситуации, когда при абсолютно равной конкуренции никто не настроен на твою победу, сложно испытать где-то еще, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoПетр Гуменник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
33 минуты назад
Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
5сегодня, 17:49Видео
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
2сегодня, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
4сегодня, 17:24
Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»
4сегодня, 16:15
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:45
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
38сегодня, 15:20
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8сегодня, 14:52
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
16сегодня, 14:15
Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»
28сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44