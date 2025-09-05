Тарасова об однополых дуэтах: «В каких-то странах мало катается мальчиков – появляются такие танцы на льду. В России всего достаточно»

Татьяна Тарасова не против однополых дуэтов в фигурном катании.

Федерация фигурного катания Финляндии допустила танцевальный дуэт фигуристок Эммы Аалто и Милли Коллинг до местных соревнований.

«Сначала надо проверить эти дуэты в отдельных соревнованиях и посмотреть, что это такое, как это будет развиваться. А потом уже вставлять это в соревнования так, как сочтут нужным профессионалы.

В каких-то странах мало катается мальчиков, мужчин, поэтому появляются вот такие танцы на льду.

У нас в России всего достаточно, все по-человечески», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.