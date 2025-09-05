Тарасова об однополых дуэтах: «В каких-то странах мало катается мальчиков – появляются такие танцы на льду. В России всего достаточно»
Татьяна Тарасова не против однополых дуэтов в фигурном катании.
Федерация фигурного катания Финляндии допустила танцевальный дуэт фигуристок Эммы Аалто и Милли Коллинг до местных соревнований.
«Сначала надо проверить эти дуэты в отдельных соревнованиях и посмотреть, что это такое, как это будет развиваться. А потом уже вставлять это в соревнования так, как сочтут нужным профессионалы.
В каких-то странах мало катается мальчиков, мужчин, поэтому появляются вот такие танцы на льду.
У нас в России всего достаточно, все по-человечески», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
