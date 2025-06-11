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Татьяна Навка: «В этом сезоне мы запланировали 150 ледовых шоу в Сочи. Намерены побить собственные рекорды»

Навка сообщила, что планирует летом провести рекордное количество шоу в Сочи.

«Мы открыли пятый, юбилейный сезон в «Сочи Парке». Посчитали, что уже провели в Сочи более 350 шоу. В этом сезоне мы намерены побить собственные рекорды и запланировали 150 шоу.

Мы привезли два шоу. Технически в Сочи еще так масштабно мы не готовились. Фуры декораций и оборудования. Около 100 специалистов в разных областях обеспечивают работу.

В «Сочи Парке» 9 июня мы стартовали с гастролями нашего шоу «Вечера на хуторе». У нас невиданная концентрация олимпийских чемпионов на протяжении всего лета! А с 13 июня в «Айсберге» запустим самое любимое зрителями шоу «Аленький цветочек». Скоро раскроем детали», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка

Шоу в фигурном катании умирают? Разбор с продюсером

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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