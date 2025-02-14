Светлана Журова: «Начинается истерика, что нас допустили. Для некоторых стран принципиально, чтобы нас не было»

Журова заявила, что некоторым странам принципиально, чтобы россиян не было на ОИ.

Ранее стало известно, что Норвегия и ряд других стран намерены опротестовать решение ISU допустить российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к олимпийской квалификации.

«Если решение принято, то вряд ли его отменят. Понимаете, у этих ребят начинается какая‑то новогодняя истерика на фоне всех этих заявлений, что нас допустили, ведь русские будут снова первыми, создадут серьезную конкуренцию.

Для некоторых стран принципиально, чтобы нас не было, потому что таким образом им достанется больше медалей. Но это все чиновники, потому что спортсмены мыслят немного иначе.

Чиновник — это чиновник, который всегда будет пытаться создать хорошие условия для спортсмена», — сказал Светлана Журова.