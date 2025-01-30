Бестемьянова об авиакатастрофе в США: «Соболезную всем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость»

Наталья Бестемьянова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

Самолет Bombardier CRJ700, который летел из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Всего на борту находились 64 человека, о выживших пока не сообщалось. Поисково-спасательная операция продолжается.

26 января в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. Федерация страны по этому виду спорта подтвердила , что на борту самолета находились некоторые спортсмены.

«Как-то до сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло. Конечно, я соболезную всем тем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость. Хоть я и не была близко с ними знакома, но это все равно очень тяжело осознавать», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова .

В США разбился самолет с фигуристами. Что известно?