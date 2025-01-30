Бестемьянова об авиакатастрофе в США: «Соболезную всем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость»
Самолет Bombardier CRJ700, который летел из Уичито в Вашингтон, потерпел крушение. По предварительным данным, он столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
Всего на борту находились 64 человека, о выживших пока не сообщалось. Поисково-спасательная операция продолжается.
26 января в Уичито завершился чемпионат США по фигурному катанию. Федерация страны по этому виду спорта подтвердила, что на борту самолета находились некоторые спортсмены.
«Как-то до сих пор не получается поверить в то, что это и впрямь произошло. Конечно, я соболезную всем тем, чьи близкие были на борту и погибли. Очень трагическая новость. Хоть я и не была близко с ними знакома, но это все равно очень тяжело осознавать», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
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