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Джеки Чан, Криштиану Роналду – настоящие герои донорства. Но что, если кровь сдавать не получается, а помогать хочется?

Опубликовала: Анастасия Демидова
Медицина
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