ISU может разрешить исполнять сольный тройной аксель в короткой программе у юниорок

ISU может разрешить юниоркам исполнять сольный тройной аксель в короткой программе.

Об этом в трансляции финала Гран-при среди юниоров в Гренобле сообщил комментатор ISU Марк Ханретти.

По действующим правилам, юниорки могут исполнять тройной аксель только в каскаде.