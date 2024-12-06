ISU может разрешить исполнять сольный тройной аксель в короткой программе у юниорок
ISU может разрешить юниоркам исполнять сольный тройной аксель в короткой программе.
Об этом в трансляции финала Гран-при среди юниоров в Гренобле сообщил комментатор ISU Марк Ханретти.
По действующим правилам, юниорки могут исполнять тройной аксель только в каскаде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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