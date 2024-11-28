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Кубок Санта-Клауса. Льютон-Брейн выиграл короткую программу, Власенко – 2-й

На Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию прошли мужские короткие программы.

Лидирует Давид Льютон-Брейн из Монако.

Кубок Санта-Клауса

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Короткая программа

1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 74,20

2. Александр Власенко (Венгрия) – 71,78

3. Сами Хамми (Франция) – 68,71

4. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 66,01

5. Гоку Эндо (США) – 65,31

6. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 64,81

7. Ландри Ле Ме (Франция) – 63,84

8. Бэк Строммер (США) – 62,82

Полные результаты – здесь. 30 ноября фигуристы выступят с произвольными программами.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Давид Льютон-Брейн
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
результаты
logoсборная Венгрии
Бэк Строммер
Ландри Ле Ме
logoсборная Испании
Кубок Санта-Клауса
logoсборная Франции
Гоку Эндо
сборная Китайского Тайбэя
сборная Монако
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