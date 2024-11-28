Кубок Санта-Клауса. Льютон-Брейн выиграл короткую программу, Власенко – 2-й
На Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию прошли мужские короткие программы.
Лидирует Давид Льютон-Брейн из Монако.
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Короткая программа
1. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 74,20
2. Александр Власенко (Венгрия) – 71,78
3. Сами Хамми (Франция) – 68,71
4. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 66,01
5. Гоку Эндо (США) – 65,31
6. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 64,81
7. Ландри Ле Ме (Франция) – 63,84
8. Бэк Строммер (США) – 62,82
Полные результаты – здесь. 30 ноября фигуристы выступят с произвольными программами.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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