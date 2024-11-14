Евгения Медведева о своем шоу: «У меня будет около десяти образов. Вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун»

Евгения Медведева сменит около 10 образов в своем шоу.

«За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые.

Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг.

Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии», – сказала двукратная чемпионка мира.

Шоу Медведевой пройдет в Москве 15 ноября.