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Евгения Медведева о своем шоу: «У меня будет около десяти образов. Вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун»

Евгения Медведева сменит около 10 образов в своем шоу.

«За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые.

Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг.

Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии», – сказала двукратная чемпионка мира.

Шоу Медведевой пройдет в Москве 15 ноября.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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женское катание
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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