Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев выступят с произвольными программами

Малинин, Аймо и Эгадзе покажут произвольные программы на этапе Гран-при в США.

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США Мужчины Произвольная программа Начало – 19:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. Первая разминка 1. Франсуа Пито (Франция) 2. Лукас Бруссард (США) 3. Уэсли Чу (Канада) 4. Донован Каррильо (Мексика) 5. Максим Наумов (США) 6. Нозому Йошиока (Япония) Вторая разминка 7. Коширо Шимада (Япония) 8. Денис Васильев (Латвия) 9. Кевин Аймо (Франция) 10. Ника Эгадзе (Грузия) 11. Као Миура (Япония) 12. Илья Малинин (США) Положение после короткой программы 1. Илья Малинин (США) – 99,69 2. Као Миура (Япония) – 99,54 3. Ника Эгадзе (Грузия) – 93,89 4. Кевин Аймо (Франция) – 92,04 5. Денис Васильев (Латвия) – 85,10 6. Коширо Шимада (Япония) – 81,88 7. Нозому Йошиока (Япония) – 80,79 8. Максим Наумов (США) – 73,11 9. Донован Каррильо (Мексика) – 67,48 10. Уэсли Чу (Канада) – 66,86 11. Лукас Бруссард (США) – 65,31 12. Франсуа Пито (Франция) – 56,16