Мозер о возможном упрощении правил: «То, что отнимают у россиян прыжки, это понятно, потому что когда россияне прыгают, они сразу взлетают наверх»

Нина Мозер высказалась о возможном упрощении правил в фигурном катании.

«Это палка о двух концах. Может быть, с точки зрения артистичности это большой прогресс, страшно смотреть в моей дисциплине последнюю поддержку, когда чуть не убились люди, это опасно.

То, что отнимают у россиян прыжки, это понятно, потому что когда россияне прыгают, они сразу взлетают наверх, в пытаются уравнять всех для того, чтобы была конкуренция. В последние годы, когда были международные соревнования, им было сложно, потому что все медали уходили в Россию», – сказала .

В фигурке хотят изменить правила: меньше прыжков, больше хореографии. Кому это выгодно, а кому нет?