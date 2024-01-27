Мозер о возможном упрощении правил: «То, что отнимают у россиян прыжки, это понятно, потому что когда россияне прыгают, они сразу взлетают наверх»

Теги сборная России ISU пары мужское катание женское катание Нина Мозер Фигурное катание

Нина Мозер высказалась о возможном упрощении правил в фигурном катании.

«Это палка о двух концах. Может быть, с точки зрения артистичности это большой прогресс, страшно смотреть в моей дисциплине последнюю поддержку, когда чуть не убились люди, это опасно.

То, что отнимают у россиян прыжки, это понятно, потому что когда россияне прыгают, они сразу взлетают наверх, в ISU пытаются уравнять всех для того, чтобы была конкуренция. В последние годы, когда были международные соревнования, им было сложно, потому что все медали уходили в Россию», – сказала Мозер.

В фигурке хотят изменить правила: меньше прыжков, больше хореографии. Кому это выгодно, а кому нет? 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У россиян никто ничего не отбирает - прыгайте на своих первенствах ЖЭКа
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий