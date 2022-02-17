В Бангкоке 23 августа официально стартует новый сезон в фигурном катании. Откроют его соревнования юниоров, которые примут участие в Гран-при Тайланда, первом из семи запланированных этапов. Соревнования продлятся до 26 августа, в них примут участие юноши и девушки из сорока стран.

На первом этапе Гран-при фигуристы будут выступать в трех категориях: одиночном катании и танцах на льду. Прямая трансляция Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023–2024 года будет доступна на официальном YouTube-канале Гран-при. Представляем вашему вниманию участников первого дня соревнований. На лед 24 августа в короткой программе выйдут юноши и девушки.

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть

Расписание трансляций на 24 августа

10:00 – 14:15. Девушки. Короткая программа

14:45 – 17:40. Юноши. Короткая программа

Где смотреть Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Результаты Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2023/2024: расписание, список участников, где смотреть