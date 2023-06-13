Авербух о произвольной Ветлугина: «Будет драматичная программа. Основная идея – про взаимоотношения мужчины и женщины»

Илья Авербух рассказал, о чем будет новая произвольная программа Матвея Ветлугина.

Авербух выступил хореографом-постановщиком произвольной фигуриста.

«Будет драматичная программа. Основная идея про взаимоотношения мужчины и женщины.

Первая часть – драматическая, насыщенная, с характерным взаимоотношением, это короткая программа, ее поставил Матвей вместе со своим хореографом в Санкт‑Петербурге.

Произвольная – продолжение этих отношений, двухсерийная композиция.

По возможной работе с Туктамышевой пока понимания нет, Лиза в отпуске, отдыхает», – сказал Авербух.

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