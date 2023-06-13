Авербух о произвольной Ветлугина: «Будет драматичная программа. Основная идея – про взаимоотношения мужчины и женщины»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, о чем будет новая произвольная программа Матвея Ветлугина.

Авербух выступил хореографом-постановщиком произвольной фигуриста. 

«Будет драматичная программа. Основная идея про взаимоотношения мужчины и женщины.

Первая часть – драматическая, насыщенная, с характерным взаимоотношением, это короткая программа, ее поставил Матвей вместе со своим хореографом в Санкт‑Петербурге.

Произвольная – продолжение этих отношений, двухсерийная композиция.

По возможной работе с Туктамышевой пока понимания нет, Лиза в отпуске, отдыхает», – сказал Авербух. 

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5 комментариев

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Katerina Sunny
А в показательной программе будет третья серия - сериал.
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galik55
Очень не терпится посмотреть программы Матвея.Ему удачи. И хорошо , что ПП ставил Авер.
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Додик Аксель
Любопытно будет посмотреть, что за 2-х серийную драму поставили Матвею. В его артистизме и актёрском мастерстве сомневаться не приходится. Насколько сама постановка по задумке будет интересно представлена авторами.
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Karina kolesnikova
Будем ждать! И тем интереснее будет смотреть, когда знаешь идею. Не знаю кто как, но я в момент просмотра без "либретто" неспособна понять, о чем программа.
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