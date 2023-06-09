Сергей Комолов: «В Дубае фигурное катание, кроме русскоговорящих, никому не нужно. Там самый популярный вид спорта – бег на верблюдах»

Хореограф Сергей Комолов рассказал об отношении к фигурному катанию в Дубае.

– Ты сейчас живешь и тренируешь в Дубае. Расскажи о местной индустрии фигурного катания.

– Уже сделана ошибка. Индустрии фигурного катания в Дубае нет. Есть три катка, два из которых в торговых центрах. Там нельзя тренировать фигуристов на фрилансе, обязательно нужно открывать клуб. Каждый второй не может открыть там бизнес. Сначала нужно получать резиденцию, вид на жительство, потом регистрировать компанию, открывать счета и т. д.

Ключевой момент в том, что в Дубае фигурное катание, кроме русскоговорящих, никому не нужно. В Дубае фигурного катание спортом не считается. Там самый популярный вид спорта – бег на верблюдах. Для местных фигурное катание – как для тебя бег на верблюдах. Вряд ли ты захочешь отдать своих детей в этот спорт.

– Значит, на вас реагируют как на экзотику? Во время тренировок на видео, наверное, снимают?

– Останавливаются, фотографируют, записывают видео, это же красиво, хороший контент для социальных сетей. В Дубае никто не знает, что фигурное катание входит в программу зимних олимпийских видов спорта, для них это не актуально.

Если и отдают детей в школу, то делают это по принципу хобби. Вот покупают они абонемент на десять занятий, но придут всего три раза за месяц, потому что остальное время будет занимать фортепиано или еще что-то. На льду ведь можно упасть, там прохладно, тренеры – выходцы из СССР, могут заставить тебя что-то делать, кому это надо... Вот они походят немного и прекращают.

– А я думала, что можно тренировать ребенка шейха и зарабатывать хорошие деньги.

– Ребенку шейха это точно не надо. Из всех видов деятельности, которые только существуют в мире, фигурное катание он попробует в последнюю очередь.

– А что касается русских в Дубае? Сейчас очень высокий уровень миграции.

– Да, они с удовольствием занимаются фигурным катанием. Но они как в России не хотели тратить на него деньги, так и в Дубае не будут это делать, – сказал .