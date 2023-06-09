Сергей Комолов: «В Дубае фигурное катание, кроме русскоговорящих, никому не нужно. Там самый популярный вид спорта – бег на верблюдах»

Теги сборная России Сергей Комолов Фигурное катание

Хореограф Сергей Комолов рассказал об отношении к фигурному катанию в Дубае.

– Ты сейчас живешь и тренируешь в Дубае. Расскажи о местной индустрии фигурного катания.

– Уже сделана ошибка. Индустрии фигурного катания в Дубае нет. Есть три катка, два из которых в торговых центрах. Там нельзя тренировать фигуристов на фрилансе, обязательно нужно открывать клуб. Каждый второй не может открыть там бизнес. Сначала нужно получать резиденцию, вид на жительство, потом регистрировать компанию, открывать счета и т. д.

Ключевой момент в том, что в Дубае фигурное катание, кроме русскоговорящих, никому не нужно. В Дубае фигурного катание спортом не считается. Там самый популярный вид спорта – бег на верблюдах. Для местных фигурное катание – как для тебя бег на верблюдах. Вряд ли ты захочешь отдать своих детей в этот спорт.

– Значит, на вас реагируют как на экзотику? Во время тренировок на видео, наверное, снимают?

– Останавливаются, фотографируют, записывают видео, это же красиво, хороший контент для социальных сетей. В Дубае никто не знает, что фигурное катание входит в программу зимних олимпийских видов спорта, для них это не актуально.

Если и отдают детей в школу, то делают это по принципу хобби. Вот покупают они абонемент на десять занятий, но придут всего три раза за месяц, потому что остальное время будет занимать фортепиано или еще что-то. На льду ведь можно упасть, там прохладно, тренеры – выходцы из СССР, могут заставить тебя что-то делать, кому это надо... Вот они походят немного и прекращают.

– А я думала, что можно тренировать ребенка шейха и зарабатывать хорошие деньги.

– Ребенку шейха это точно не надо. Из всех видов деятельности, которые только существуют в мире, фигурное катание он попробует в последнюю очередь.

– А что касается русских в Дубае? Сейчас очень высокий уровень миграции.

– Да, они с удовольствием занимаются фигурным катанием. Но они как в России не хотели тратить на него деньги, так и в Дубае не будут это делать, – сказал Комолов.

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16 комментариев

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Ярик01
Ответ Максим Медов
Футбол там самый популярный вид спорта. Можно подумать в России ФК, это популярный вид спорта. Настолько популярный, что 99% россиян не смогут отличить один элемент от другого. Хотя, может люди не понимают слово "популярный".
Вчера поздно вечером шел, у фонтана слышу, джентльмены на лавке обсуждают докрутила ли Трусова четверной лутц на чемпионате России.
Пришлось даже ножичек из кармана вытащить, вдруг спросят за кого болею )
+14
-1
+13
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Viks
Реалист.
+10
-1
+9
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Кирилл Павлюченко
В Таиланде самое популярное развлечение - запускание и битва воздушных змеев. Также любопытный факт - крикет входит в тройку самых популярных видов спорта, уступая только баскетболу и футболу; хоккей - для сравнения - на 8 месте.
+6
0
+6
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flyhigh
Ответ Ярик01
Вчера поздно вечером шел, у фонтана слышу, джентльмены на лавке обсуждают докрутила ли Трусова четверной лутц на чемпионате России. Пришлось даже ножичек из кармана вытащить, вдруг спросят за кого болею )
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+4
0
+4
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Андрей Красин
Ответ Кирилл Павлюченко
В Таиланде самое популярное развлечение - запускание и битва воздушных змеев. Также любопытный факт - крикет входит в тройку самых популярных видов спорта, уступая только баскетболу и футболу; хоккей - для сравнения - на 8 месте.
А что в этом факте любопытного - крикет почти единственный спорт Индии и Пакистана. Там живет пятая часть мира, вот поэтому крикет глобально популярен, но кроме индусов абсолютно никому не нужен.
+3
0
+3
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Максим Медов
Футбол там самый популярный вид спорта. Можно подумать в России ФК, это популярный вид спорта. Настолько популярный, что 99% россиян не смогут отличить один элемент от другого. Хотя, может люди не понимают слово "популярный".
+7
-6
+1
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Андрей Красин
Тогда вопрос, если индустрии там нет, то что он там делает ? И потом, он вроде там программы ставит кому-то, у него есть клуб или он нелегально работает) Тема не раскрыта.
+2
-1
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Charliz
Это ж понятно ) для дубайцев ФК, как для нас гонки на верблюдах)
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JL JL
Так русскоязычных там всегда тьма. Известная часть трутней страны туда ездиит развлекаться-расслабляться. Поэтому нафка и прочие оттуда ни ногой. Монетка.
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Светлана Менова
Ответ Андрей Красин
Тогда вопрос, если индустрии там нет, то что он там делает ? И потом, он вроде там программы ставит кому-то, у него есть клуб или он нелегально работает) Тема не раскрыта.
Перейдите по ссылке и почитайте, он всё рассказал, что он там делает.
+1
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шампион
Говорят, Евгения Медведева очень популярна в Пакистане и Бангладеше. 99% ее фанатов оттуда.
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Валерий Петров
Ответ Андрей Красин
А что в этом факте любопытного - крикет почти единственный спорт Индии и Пакистана. Там живет пятая часть мира, вот поэтому крикет глобально популярен, но кроме индусов абсолютно никому не нужен.
Там еще популярен хоккей на траве, бадминтон, и настольный теннис
0
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