Туктамышева о критериях МОК по допуску россиян: «Я перестала уже за этим всем следить»

Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к критериям МОК по допуску россиян

— Какое настроение перед следующим сезоном в связи с последними новостями?

— Я перестала уже за этим всем следить. Я хочу после сезона просто покататься в шоу, на какое‑то время жить здесь и сейчас, не думая о будущем. Это не потеря надежды.

— Рада, как прошел сезон внутри России?

— Я довольна и результатами, и организацией, и количеством стартов. Не могу сказать, что заменило это международные старты. Но хорошие эмоции у меня все равно остались.

— Не обидно, что не могла в этом сезоне поехать на международные старты?

— Я уже давно поняла, что этого не будет, поэтому приняла это и акцентировала внимание на то, на что могу сама повлиять, – сказала .

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные