Туктамышева о критериях МОК по допуску россиян: «Я перестала уже за этим всем следить»

Теги сборная России МОК Елизавета Туктамышева женское катание Матч ТВ Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к критериям МОК по допуску россиян

— Какое настроение перед следующим сезоном в связи с последними новостями?

— Я перестала уже за этим всем следить. Я хочу после сезона просто покататься в шоу, на какое‑то время жить здесь и сейчас, не думая о будущем. Это не потеря надежды.

— Рада, как прошел сезон внутри России?

— Я довольна и результатами, и организацией, и количеством стартов. Не могу сказать, что заменило это международные старты. Но хорошие эмоции у меня все равно остались.

— Не обидно, что не могла в этом сезоне поехать на международные старты?

— Я уже давно поняла, что этого не будет, поэтому приняла это и акцентировала внимание на то, на что могу сама повлиять, – сказала Туктамышева

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4 комментария

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Адриана
Лиза права, надо жить здесь и сейчас, от её желаний и сожалений ничего не зависит.
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Утренняя Аврора
Какая Лиза умная девушка.
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expertmer2020
Лиза, помни - критерии следят за тобой.
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Юлия Гладкова
Всё правильно, никакие внутренние соревнования не заменят международные. Но и повлиять, к сожалению, на это нельзя.
+3
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