Козловский о том, кому бы отдал «Оскар» в фигурном катании: «Можно себе»

Фигуристы Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что достойны Оскара за сезон

Отвечая на вопрос, кому бы они отдали «Оскар» в фигурном катании, ответил: «Можно себе».

«Я тоже хотела сказать так, потому что мы единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы Гран-при, чемпионат России, финал Гран-при.

Но так… Симпатизирую очень , поэтому вручила бы ему», – сказала .