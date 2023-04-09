Козловский о том, кому бы отдал «Оскар» в фигурном катании: «Можно себе»
Фигуристы Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что достойны Оскара за сезон
Отвечая на вопрос, кому бы они отдали «Оскар» в фигурном катании, Козловский ответил: «Можно себе».
«Я тоже хотела сказать так, потому что мы единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы Гран-при, чемпионат России, финал Гран-при.
Но так… Симпатизирую очень Пете Гуменнику, поэтому вручила бы ему», – сказала Бойкова.
))))
Сезон в самом деле для них отличный, но надо быть умнее и не покупаться на провокационные вопросики ;) Впрочем...натура все равно прорвется.
Видимо, на шоу Этери спросили. Они вчера и сегодня там выступают.
Нельзя вручить то, чего нет.
.
Их можно и нужно поздравить со всеми выигранными соревнованиями, с тем, что они всегда вместе преодолевают сложности, с тем, что они улучшились и усложнились. Почему бы не отдать им спортивный Оскар?)))