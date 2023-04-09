Козловский о том, кому бы отдал «Оскар» в фигурном катании: «Можно себе»

Теги сборная России пары мужское катание Петр Гуменник Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Фигуристы Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что достойны Оскара за сезон

Отвечая на вопрос, кому бы они отдали «Оскар» в фигурном катании, Козловский ответил: «Можно себе».

«Я тоже хотела сказать так, потому что мы единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы Гран-при, чемпионат России, финал Гран-при.

Но так… Симпатизирую очень Пете Гуменнику, поэтому вручила бы ему», – сказала Бойкова.

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16 комментариев

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Elenavasilevna
Ответ Лучшее_враг_хорошего
У ребят был отличный сезон! Их можно и нужно поздравить со всеми выигранными соревнованиями, с тем, что они всегда вместе преодолевают сложности, с тем, что они улучшились и усложнились. Почему бы не отдать им спортивный Оскар?)))
Сезон у ребят действительно удался, жаль что только в России, с такими прокатами и на ЧМ были бы лидерами.
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Maturmalai
Плох тот спортсмен, который не считает себя достойным лучшего.
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Elenavasilevna
Ответ Anna Leonova
Это мне... это снова мне...это опять мне...это всегда мне....Я себя не обделил? (с) )))) Сезон в самом деле для них отличный, но надо быть умнее и не покупаться на провокационные вопросики ;) Впрочем...натура все равно прорвется.
Шутливый вопрос, шутливый ответ, а Вы сразу про натуру ))
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Elenavasilevna
Ах-ха)) Молодцы! Типа : Вот за что я себя люблю, так это за красоту и за скромность))
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Anna Leonova
Это мне... это снова мне...это опять мне...это всегда мне....Я себя не обделил? (с)
))))
Сезон в самом деле для них отличный, но надо быть умнее и не покупаться на провокационные вопросики ;) Впрочем...натура все равно прорвется.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Валерий Петров
А такой разве есть, чтобы отдать?, ну кроме того, ИСУшного, который последний раз вручали где-то в подсобке. Нельзя вручить то, чего нет.
Понятно, что это был гипотетический вопрос. Из серии: «Если бы выиграли миллиард, как бы потратили»)))
Видимо, на шоу Этери спросили. Они вчера и сегодня там выступают.
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Tatiana Klm
Ответ a71
Сколько самомнения.
Настоящему спортсмену без этого высоко не забраться))
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Алеся Ткаченко
Ответ Olga.t
Я в этом сезоне неожиданно для себя полюбила БК, они были очень креативны, техничны, симпатичны.
Они мне и раньше как фигуристы нравились.Просто в этом сезоне они раскрылись по-настоящему.Интересно было смотреть как они соперничают с Мишками
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a71
Сколько самомнения.
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Валерий Петров
Ответ Лучшее_враг_хорошего
У ребят был отличный сезон! Их можно и нужно поздравить со всеми выигранными соревнованиями, с тем, что они всегда вместе преодолевают сложности, с тем, что они улучшились и усложнились. Почему бы не отдать им спортивный Оскар?)))
А такой разве есть, чтобы отдать?, ну кроме того, ИСУшного, который последний раз вручали где-то в подсобке.
Нельзя вручить то, чего нет.
+2
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Olga.t
Ответ Алеся Ткаченко
А почему бы и не Козловским?Они в этом сезоне очень хороши
Я в этом сезоне неожиданно для себя полюбила БК, они были очень креативны, техничны, симпатичны.
+3
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Rush
Ответ Алеся Ткаченко
А почему бы и не Козловским?Они в этом сезоне очень хороши
Ответ правильный.
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+1
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Алеся Ткаченко
А почему бы и не Козловским?Они в этом сезоне очень хороши
+11
-2
+9
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Лучшее_враг_хорошего
У ребят был отличный сезон!
Их можно и нужно поздравить со всеми выигранными соревнованиями, с тем, что они всегда вместе преодолевают сложности, с тем, что они улучшились и усложнились. Почему бы не отдать им спортивный Оскар?)))
+7
-3
+4
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ЮИ
Забирайте! И про Петю хорошо :)
+17
-1
+16
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Екатерина Ивановская
А зачем врать, если "Можно себе" сказал журналист? Козловский молчал стоял.
+33
-5
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