Ирина Роднина: «В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут получать суммы как у футболистов»

Теги Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что не стоит сравнивать зарплаты в футболе и других видах спорта.

«Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет – вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам.

В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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5 комментариев

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Алексей Полиенков
Поэтому давно пора отменить государственное содержание спортсменов. Выплаты от государства они должны только за победы на соревнованиях должны получать.
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Hong Kil
Скажите проще, что только футболисты не находятся на государственной поддержке.
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sled
Но футболисты Зенита могут, это ж бюджетная богадельня!!!
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Ебздрогыч
Давайте лучше сравнивать зарплаты бюджетников и депутатов госдумы, ведь и тем и другим платит государство, но очень по-разному. Хотя учителя, врачи, шахтеры, спасатели и другие выполняют гораздо более важные функции, чем нажимание на кнопочки за карательные законы.
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nobrainnopain
Так эти тоже у государства на подсосе сидят
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