Ирина Роднина: «В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут получать суммы как у футболистов»

Ирина Роднина считает, что не стоит сравнивать зарплаты в футболе и других видах спорта.

«Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет – вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам.

В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.