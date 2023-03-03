Ирина Роднина: «В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут получать суммы как у футболистов»
Ирина Роднина считает, что не стоит сравнивать зарплаты в футболе и других видах спорта.
«Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет – вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам.
В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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